Deportações de cidadãos não europeus aumentaram 18% na UE em 2022

Os países da União Europeia deportaram 94.970 cidadãos não europeus em 2022, um aumento de 18,04% face a 2021 quando foram expulsas 80.455 pessoas.

Portugal deportou 595 pessoas em 2022, mais do dobro do que em 2021 (265). Só no primeiro trimestre deste ano foram expulsos 210 cidadãos não europeus.

França é o país que mais devolveu cidadãos estrangeiros a países terceiros (14.240), seguida da Alemanha (13.130) e Suécia (10.490). Os cidadãos albaneses (9.950), georgianos (8.040) e sírios (5.590) foram os mais deportados.

Os números fazem parte dos dados sobre a aplicação da lei de imigração na UE em 2022, divulgados pelo Eurostat esta sexta-feira.

De acordo com o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, também as ordens de expulsão aumentaram no último ano (23%). Em 2022, 422.400 cidadãos não europeus receberam ordens para que abandonarem os territórios dos estados-membros da UE onde se encontravam, face a 342.100 em 2021.

Também aqui França é o país que decretou mais expulsões (135.650), seguido da Croácia (40.525) e Grécia (33.500). As nacionalidades mais visadas foram a argelina (33.535), marroquina (30.510) e paquistanesa (25.280).