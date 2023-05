Época balnear com 589 praias vigiadas no país, mais quatro do que em 2022

Portugal conta na época balnear deste ano com 589 praias vigiadas por nadadores-salvadores, mais quatro do que em 2022, de acordo com a lista de águas balneares publicada esta sexta-feira em “Diário da República”. No ano passado, segundo o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, foram identificadas 654 águas balneares no total, 585 das quais qualificadas como praias de banhos, ou seja, com vigilância.

Este ano, indicaram hoje os ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional em comunicado, a lista de todas as águas balneares (com ou sem vigilância) ascende a 658, registando também um aumento de quatro praias face ao ano passado. Em causa estão as áreas balneares costeiras, de transição e interiores no continente, nos Açores e na Madeira.

"Este número pode aumentar desde que, entre as águas balneares identificadas como tal nos termos da portaria, mas que à data não são classificadas como praias de banhos, passe a estar assegurada assistência a banhistas pela respetiva autarquia ou entidade gestora", refere a nota divulgada.

O Governo ressalva que a Agência Portuguesa do Ambiente realizará análises para avaliar se as águas se mantêm aptas para o banho e indica que a aplicação InfoPraia -- na qual é possível consultar informação sobre as praias e a qualidade das águas -- "está novamente ativa".

Conforme indica a portaria hoje publicada, que entra em vigor no sábado, a época balnear decorre desde 1 de maio e até 30 de outubro, podendo os municípios estabelecer, dentro deste período, a época específica de cada zona.

Na região Norte, por exemplo, quase todas as praias do litoral iniciam a época em 17 de junho e terminam em 10 de setembro. A exceção é a praia de Pedras Ruivas, em Caminha (distrito de Viana do Castelo), onde este período é mais curto, de 01 de julho a 31 de agosto. No caso das praias interiores, o arranque dá-se entre junho e julho e o encerramento entre agosto e setembro.

No Centro, a época tem também várias datas de arranque, entre os meses de junho e julho, e o fecho da época decorre entre agosto e setembro.

Na região Tejo e Oeste a época tem início em diferentes datas entre maio e julho, terminando em setembro ou outubro. Cascais tem oficialmente a época mais longa, de 01 de maio a 15 de outubro, mas, tal como noutras regiões do país, outros municípios anunciaram vigilância também em maio, mesmo com a época formal a ter início em junho.

Em diferentes dias de junho abre a época balnear no Alentejo (apenas na praia do Lago, em Moura, começa em 01 de agosto), terminando em setembro ou outubro consoante a zona, e no caso do Algarve esse período vai, na maioria dos casos, de 01 de junho a 30 de setembro. Uma das exceções é o concelho de Albufeira, com época oficial entre 15 de maio e 15 de outubro.

Nos Açores, a época começa em junho e encerra em setembro na maioria das praias, mas no ilhéu de Vila Franca (São Miguel) estende-se até 13 de outubro, e na Madeira o início dá-se sobretudo entre junho e julho e o fecho entre setembro e outubro. No Porto Santo e em Porto Moniz algumas datas de início estão fixadas em maio.

Os ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional recordam que a Autoridade Marítima Nacional terá nesta época balnear 20 estações salva-vidas, mais de 30 embarcações e 29 motas de salvamento marítimo, entre outros meios.

Portugal conta este ano com 432 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, mais uma do que em 2022, apesar de uma diminuição de praias fluviais na lista devido à seca e aos incêndios, segundo a Associação Bandeira Azul Europa.