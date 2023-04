PJ investiga adjunto que Galamba despediu: agressões no gabinete levaram PSP a intervir, computador já está na posse do Estado

O Governo fez uma denúncia à Polícia Judiciária por causa do computador de Frederico Pinheiro, que é do Estado, e que foi levado do gabinete pelo ex-adjunto do ministro João Galamba depois deste o ter exonerado do cargo, na quarta-feira. Segundo vários relatos feitos ao Expresso terá havido confronto físico do adjunto com outros elementos do Ministério, dentro do gabinete, com a PSP a ser chamada ao local.