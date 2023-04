Taxas de juro dos depósitos muito longe do crédito à habitação

A taxa de juro média dos novos depósitos bancários a mais de um ano estava nos 1,01% em fevereiro, aumentando 0,94 pontos percentuais face a dezembro de 2021. Uma diferença abismal quando se compara com a taxa média dos novos créditos à habitação, que em fevereiro estava em Portugal nos 3,52%, mais 2,69 pontos do que no final de 2021. Ou seja, a subida dos juros no crédito à habitação é (quase) o triplo do aumento registado nos juros dos depósitos, no período analisado.

A taxa de juro média nos depósitos a mais de um ano (aproximação aos depósitos a prazo) em Portugal tem estado a subir, mas é ainda das mais baixas da zona euro, sendo das que menos aumentaram desde o final de 2021. Já a taxa de juro média dos novos créditos à habitação em Portugal foi umas das que mais subiram na zona euro. Porquê? Em causa está a elevada incidência de empréstimos para comprar casa com taxa de juro variável, indexada à Euribor — mais de 90% dos contratos no país —, o que significa que há uma reação quase imediata à subida destas taxas, em resposta ao endurecimento da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).