Comissão para investigar denúncias de assédio no Centro de Estudos Sociais de Coimbra ainda não está criada

As denúncias feitas por três ex-investigadoras do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra de alegadas práticas de assédio moral e sexual cometidas por Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins motivaram a criação de um comissão independente incumbida de verificar a ocorrência de tais condutas.

O anúncio foi feito num comunicado emitido a 11 de abril e assinado pela direção e pela presidência do conselho científico do CES. Esta comissão será composta por dois elementos externos e pela Provedora do CES. Mas até agora ainda não foi constituída, informa a direção, garantindo, no entanto, que esta é uma medida “prioritária para o Centro de Estudos Sociais”.