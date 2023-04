Provedor dos Animais de Lisboa recomenda que cuidados de saúde gratuitos a idosos vulneráveis abranjam animais de companhia

Os idosos em Lisboa em situação vulnerável, já apoiados pelo programa camarário que lhes permite acesso a cuidados de saúde essenciais gratuitos, deverão ter estes benefícios alargados aos animais que têm em casa, defende uma recomendação da Provedoria Municipal dos Animais de Companhia, divulgada esta quarta-feira,

“A Provedoria recomenda um conceito de saúde única, com uma extensão dos cuidados de saúde básicos que estão a ser prestados aos idosos também aos seus animais de companhia, designadamente a nível de vacinas ou desparasitação”, explicitou ao Expresso Pedro Emanuel Paiva, Provedor dos Animais de Companhia da Câmara de Lisboa.

Em causa, estão os cerca de cinco mil séniores lisboetas já beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI), e que têm acesso a consultas gratuitas de higiene oral na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, além de outro tipo de tratamentos, como consultas de oftalmologia. Ao abrigo do programa ‘Lisboa 65 +’, a câmara celebrou a 18 de novembro de 2022 uma série de protocolos para garantir a operacionalização do plano ao nível da comparticipação de medicamentos e apoios sociais (em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), designadamente com a Associação Nacional das Farmácias e a Associação de Farmácias de Portugal. Recorde-se que as farmácias são o ponto-chave para os idosos poderem aderir ao plano de saúde gratuito ‘Lisboa 65+’.

A Provedoria dos Animais entende que estes cuidados de saúde básicos que estão a ser prestados aos lisboetas idosos mais vulneráveis devem ser alargados aos animais que têm em casa, numa perspetiva ampla de evitar a propagação de doenças e “mitigar o contágio de doenças zoonóticas”, e de forma a “equilibrar, de forma sustentável, a saúde das pessoas e dos animais, dada a importância destas relações”.

O Provedor Pedro Emanuel Paiva vai mais longe e lembra que "para muitos idosos, os animais de companhia são a sua única razão de vida, e numa análise mais profunda, são estes animais que acabam por combater o isolamento social que vitimiza e se agrava cada vez mais na sociedade atual”.

Os próximos passos vão no sentido de o executivo camarário "avaliar, validar em Assembleia-Geral, e executar" a recomendação da provedoria Municipal dos Animais de Companhia, de acordo com Pedro Emanuel Paiva - que reitera a importância de “fazer um ‘upgrade’ às respostas de saúde que estão a ser dadas aos idosos”, com uma extensão aos animais com que coabitam.

No município de Lisboa estão registados 112.127 animais de companhia, na sua maioria cães (75.881) e gatos (36.160), entre outras espécies, e “muitos destes animais de companhia parte integrante das famílias mais idosas no município”, destaca ainda o provedor.