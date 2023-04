Vaticano reforça formação de padres nomeados há pouco tempo contra abuso sexual de menores

O Vaticano anunciou esta sexta-feira que a sua comissão de luta contra a pedocriminalidade [abuso sexual de crianças] ia reforçar a colaboração com o Ministério da Evangelização, designadamente para formar padres de dioceses muito afastadas de Roma.

O Papa Francisco instituiu em 2014 a comissão pontifical para a proteção de menores para lutar contra a pedocriminalidade [palavra que se recomenda que substitua pedofilia] no seio da Igreja. Esta comissão vai colaborar agora com o dicastério (ministério) para a Evangelização, no seguimento de um acordo com uma duração de três anos.

A comissão recebeu há pouco críticas severas, depois de o seu membro mais influente, Hans Zollner, se ter demitido em março, considerando que sofre de problemas estruturais e falta de transparência.

O acordo anunciado apela à comissão para que trabalhe com o dicastério para organizar formações destinadas a padres nomeados há pouco tempo.

Em entrevista publicada pela Vatican News, o chefe da comissão, o cardeal norte-americano Sean O'Malley, afirmou que esta ia ajudar as dioceses a "desenvolver programas para as capacitar a acolher as vítimas".

Mais disse: "Se tivéssemos tido no passado a oportunidade de sermos informados sobre a proteção (dos menores) e de compreender (estas problemáticas), a história da Igreja teria sido diferente".

O Papa Francisco tinha solicitado à Comissão "que trabalhasse com as conferências episcopais para garantir que estas tenham as capacidades de acompanhar as vítimas e trabalhar com elas".

Questionado sobre as críticas à Comissão, o cardeal O'Malley considerou que, quando foi criada em 2014, houve "expectativas irrealistas sobre o que este grupo de voluntários seria capaz de fazer para resolver das agressões sexuais na Igreja e no mundo".