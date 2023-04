Três professores do Politécnico do Porto suspensos após denúncias de assédio

O Politécnico do Porto decidiu suspender preventivamente de funções três professores do instituto, depois de ter recebido esta semana denúncias realizadas por alunos que envolvem “questões de assédio”. A decisão de suspensão é feita com o objetivo de “salvaguardar a integridade de todo o processo, bem como a salvaguarda e proteção das alegas vítimas”, informa a instituição em comunicado.

O instituto também garante que está a envidar todos os esforços para “identificar situações que possam envolver mais casos de assédio”. E explica que os processos em causa não foram comunicados ao Ministério Público, mas que tal acontecerá caso os instrutores nomeados para os processos tenham “factos comprovados e/ ou indiciados”.

O Instituto Politécnico do Porto explica ainda que não pode dar agora mais informações sobre os processos, que têm “natureza secreta” e compromete-se a “preservar, sob todas as formas, a privacidade das presumíveis vítimas”, que é uma “dimensão central em processos desta natureza”. E garante ser “implacável na atuação em relação a comportamentos que envolvam assédio”.

O anúncio desta suspensão ocorre uma semana depois de o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra ter decidido suspender Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins de todos os cargos que exerciam naquela instituição, enquanto decorre a investigação da comissão independente constituída para averiguar a veracidade de denúncias de assédio sexual e moral que recaem sobre os dois sociólogos.