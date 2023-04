Polícia Judiciária recebeu 900 queixas de abuso sexual este ano

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 76 pessoas suspeitas de abusos sexuais e recebeu mais de 900 queixas, só entre janeiro e março deste ano.

Mais de metade das vítimas é menor de idade e os crimes continuam a ser, na sua maioria, praticados no seio familiar.

Por isso, os especialistas defendem que este tema deve começar a ser abordado na idade pré-escolar.

“Quanto mais cedo estes programas forem implementados, e quando dizemos mais cedo estamos a falar a partir dos três/quatro anos de idade, em contexto pré-escolar. É uma idade em que as crianças já têm um conjunto grande de competências, já conseguem perceber as diferentes partes do corpo, o que é que são segredos bons e segredos maus, já conseguem pedir ajuda quando se sentem menos bem”, explicou a psicóloga Rute Agulhas, que vai liderar o novo grupo de acompanhamento das vítimas de abusos na Igreja.

A Polícia Judiciária apela ainda a que, sempre que haja uma suspeita deste tipo de crimes, a denúncia seja direcionada para as autoridades competentes de forma a evitar intermediários e que a vítima tenha de reviver constantemente os abusos.

“Uma criança vítima de abuso sexual em Portugal é ouvida, em média, oito vezes. O ideal seria ela revelar em relato livre a alguém a denúncia do crime, ser ouvida pela Polícia Judiciária e para memória futura [no âmbito do processo judicial]”, considerou José Matos, coordenador da secção de combate a crimes sexuais da PJ de Lisboa.