João Bonifácio Serra (1949-2023)

Natural da aldeia de Carvalhal Benfeito, no concelho das Caldas da Rainha, João José Bonifácio Serra nasceu em 22 de abril de 1949. Licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e iniciou a sua atividade profissional em 1970, como professor do ensino secundário, primeiro em Castelo Branco e depois em Lisboa, no Liceu Padre António Vieira.

Durante a ditadura, foi militante da CDE, uma plataforma política liderada pelo clandestino PCP e que reunia várias correntes da oposição. Depois do 25 de Abril, pertenceu ao MES (Movimento de Esquerda Socialista), um pequeno partido da esquerda radical, que começou por ser liderado por Jorge Sampaio (que se demitiu, acompanhado por vários amigos, no primeiro congresso, de Dezembro de 1974). Em 1976 fez parte dos órgãos políticos da candidatura presidencial de Otelo Saraiva de Carvalho, experiência que repetiu em 1986, com Francisco Salgado Zenha.

Aderiu ao Partido Socialista aquando da eleição, em 1989, de Jorge Sampaio como secretário-geral, circunscrevendo a sua atividade às estruturas locais das Caldas da Rainha.

Chefe da Casa Civil do Presidente Sampaio

Em 1995, quando Sampaio se candidatou à Presidência da República, integrou o pequeno grupo de colaboradores que preparavam os seus discursos e intervenções políticas. Convidado pelo Presidente eleito a trabalhar no Palácio de Belém, fez parte, durante os dois mandatos de Sampaio, da chamada “Távola Redonda”, como Carlos Gaspar chamou às reuniões semanais de debate político promovidas pelo Presidente, juntando todos os assessores e consultores.

Em Belém começou por ser consultor, mas cedo passou a assessor, primeiro na área estritamente parlamentar, que depois alargou à política geral. Em 2004, foi nomeado chefe da Casa Civil, cargo que desempenhou durante os dois últimos anos do mandato presidencial, tendo acompanhado de perto as duas principais crises políticas da era Sampaio: a substituição do primeiro-ministro Durão Barroso por Santana Lopes e a ulterior dissolução da Assembleia da República.

Membro do Conselho das Ordens Nacionais, Sampaio condecorou-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo e com a Ordem da Liberdade.

Presidente da Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura

Depois de uma década em Belém, presidiu ao projeto Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, o que o obrigou a instalar-se de armas e bagagens durante quase cinco anos naquela cidade, cuja vida cultural muito ajudou a transformar e revitalizar. Mais recentemente, presidiu ao Conselho Estratégico Rede Cultura 2027, a entidade responsável pela candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027.

Quando Sampaio faleceu, em Setembro de 2021, foi, juntamente com Jorge Simões, José Gameiro e o autor deste texto, um dos coordenadores do livro de homenagem “Era uma vez Jorge Sampaio”, lançado ainda nesse ano na Fundação Gulbenkian.

Desde sempre colaborador na imprensa, escreveu no Jornal de Educação, no Jornal do Fundão e assinou regularmente colunas na Gazeta das Caldas e no Região de Leiria. Na imprensa de expressão nacional, o seu último artigo, em co-autoria, foi no Público, em 18 de Setembro de 2022, no primeiro aniversário da morte de Sampaio.

Professor titular da cátedra UNESCO

À margem da política, teve um largo percurso na academia. Na área da história social e política, que começou por ser a sua primeira área de eleição, foi investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova da Universidade de Lisboa, e lecionou diversas cadeiras no ISCTE, na Faculdade de Letras de Lisboa e na Universidade Lusófona. É autor de numerosos estudos sobre temas de história portuguesa dos séculos XIX e XX, em particular sobre o movimento republicano e a I República. Deixou biografias e ensaios sobre figuras marcantes daquele período, como Pinheiro Chagas, Raul Proença, João Chagas, Francisco Grandela, Manuel de Arriaga ou José Relvas.