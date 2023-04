Chama-se Grupo VITA, é liderado por Rute Agulhas e vai combater os abusos sexuais na Igreja nos próximos três anos

A psicóloga Rute Agulhas vai coordenar o denominado Grupo VITA - Grupo de Acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal.

Este grupo atuará nos próximos três anos, terá a missão de “acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja em Portugal, dando atenção às vítimas e aos agressores”, segundo o comunicado final saído do plenário da última assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), realizada esta semana em Fátima.

O Grupo VITA fará a sua apresentação pública a 26 de abril em hora e local a determinar.

O grupo executivo será composto por Alexandra Anciães (psicóloga com experiência de avaliação e intervenção com vítimas adultas); Joana Alexandre (psicóloga, docente universitária e investigadora na área da prevenção primária dos abusos sexuais); Jorge Neo Costa (assistente Social, intervenção com crianças e jovens em perigo); Márcia Mota (psiquiatra, especialista em sexologia clínica e intervenção com vítimas e agressores sexuais) e Ricardo Barroso (psicólogo, docente universitário e especialista em intervenção com agressores sexuais).

Quanto a Rute Agulhas, até agora integrava a Comissão Diocesana de Lisboa. A partir de agora coordenará este Grupo VITA, acompanhada pelo ex-procurador-geral da República, José Souto de Moura, presidente da equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis.