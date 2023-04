Estudantes baixam as calças no aniversário do PS para pedir fim dos combustíveis fósseis

Três estudantes que se identificam como parte do movimento Greve Climática Estudantil baixaram as calças ao fim da manhã na sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, e mostraram a palavra “Ocupa!” escrita nas nádegas. O pretexto é o aniversário do PS, que completa esta quarta-feira 50 anos, e o que consideram a inação do Governo perante a emergência climática. Ou, nas palavras citadas em comunicado, o facto de o PS “não fazer um cu” pelo clima.

O PS faz meio século, mas “não devia estar a celebrar". Devia estar, escrevem os estudantes, a “fazer um plano compatível com os prazos ditados pela ciência climática para acabar com os combustíveis fósseis e pôr em marcha uma transição justa para as pessoas”.

A sessão de celebração foi interrompida quando estavam vários responsáveis socialistas presentes, entre os quais o primeiro-ministro António Costa.