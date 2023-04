Vento, luz, água, equipamento e comunicação: a Lei fixa cinco regras de segurança para praticar stand up paddle

A legislação define as regras para a prática de desportos náuticos ao longo de toda a costa portuguesa. Em edital, cada capitania publica e afixa a regulamentação. O problema, critica Jorge Branco, presidente da Associação de Stand Up Paddleboarding Portugal (ASUPP), é a falta de divulgação. “Se as regras forem cumpridas, algumas coisas não acontecem. As pessoas que vão praticar o desporto deviam informar-se, mas as pessoas não conhecem. Defendemos há muito tempo que quando alguém vai comprar o equipamento deveria receber uma brochura com as regras de segurança”, acrescenta, recusando referir-se especificamente ao caso da jovem que este fim de semana esteve desaparecida 20 horas após ter entrado no mar para praticar stand up paddle.