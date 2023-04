Portugueses estão a reciclar cada vez mais. Mas há um retrocesso nas garrafas de vidro

Os portugueses estão a reciclar cada vez mais e o número de toneladas de embalagens recolhidas no primeiro trimestre do ano revelam um aumento de 3% em comparação com igual período de 2022. Ao todo, foram retiradas dos ecopontos distribuídos pelo país 108.368 toneladas.

Os dados do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem (SIGRE) mostram assim que o país está a conseguir cumprir as metas estabelecidas para a reciclagem de embalagens, mas com uma exceção no que respeita às garrafas de vidro, onde se se registou neste início do ano, inclusivamente, um retrocesso. Em comunicado, a Sociedade Ponto Verde diz mesmo que a questão do vidro “merece particular atenção”, já que se verificou uma redução de 2% (menos cerca de uma tonelada) na reciclagem deste material, invertendo -se o crescimento verificado nos últimos dois anos.

“Considerando que a atual taxa de reciclagem nacional deste material é de 56% e o objetivo é chegar aos 75%, até 2025, é fundamental uma maior mobilização por parte de todos os portugueses”, apela-se no comunicado.

A boa notícia é que basta que cada português recicle mais duas garrafas de vidro por mês para que a meta seja atingida e até superada, lembra a Sociedade Ponto Verde.

“Contamos, assim, com todos os portugueses para reciclarem mais embalagens, nomeadamente de vidro, onde, efetivamente, o desafio é maior, mas não devemos esquecer os outros materiais, como o alumínio, o papel/cartão ou o plástico. Para isto acontecer, precisamos de mais separação e também de melhor nível de serviço de recolha municipal”, sublinha Ana Trigo Morais. CEO da Sociedade Ponto Verde.

Os dados do SIGRE indicam que foram encaminhadas para reciclagem 36.600 toneladas de papel/cartão (mais 9% do que no 1º trimestre de 2022) e 19.500 toneladas de plástico (mais 2%). E é possível também perceber que há um aumento da reciclagem nas escolas, já que o maior aumento ocorreu nas embalagens de cartão para alimentos líquidos, ou seja, nos pacotes de bebidas, com grande peso nos estabelecimentos de ensino.