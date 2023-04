Quase 20 horas depois, jovem desaparecida no mar no Algarve foi encontrada com vida

A jovem de 17 anos que desapareceu no final da tarde de sábado, empurrada pelo vento numa prancha de paddle, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António, foi hoje encontrada com vida, segundo a Autoridade Marítima.

"A jovem foi encontrada com vida", disse à agência Lusa o porta-voz e relações públicas da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, José Sousa Luís.

Em declarações aos jornalistas após a jovem ter sido encontrada, o capitão do Porto de Vila Real de Santo António adiantou que Érica está "muito frágil", em "elevado estado de hipotermia", depois de ter passado uma noite inteira de biquíni em alto mar, "com frio e vento".

Já sobre a reação dos familiares, o comandante João Afonso Martins partilhou que a família reagiu como um "pai que acabou de ver a filha nascer".

Desaparecida há mais de 20 horas, Érica foi avistada por um navio mercante “em trânsito” a “25 milhas a sul de Vila Real de Santo António", dentro da área de buscas.

Meios terrestres, marítimos e aéreos buscavam há quase 24 horas a jovem que desapareceu na costa algarvia cerca das 20h00 de sábado.

Artigo atualizado às 19h40