Turquia: dia #1 do diário do epicentro: resiliência sísmica

A produção de aço é uma das principais indústrias da Turquia. Iskenderun, localizada a 120 quilómetros do epicentro, é uma dessas cidades industriais, com um importante terminal portuário no Mediterrâneo. Na sequência do sismo, os danos nas vias e o incêndio que deflagrou no terminal de contentores levaram ao encerramento deste porto, por tempo indeterminado, até que todas as condições básicas de operação estejam repostas.

Se ocorrer um sismo em Portugal, com magnitude semelhante ou superior à dos sismos de 6 de fevereiro, o terminal portuário de Sines poderá ficar igualmente paralisado por tempo indeterminado. O contributo desta infraestrutura para a competitividade da economia portuguesa é fundamental, pois além de albergar o mais importante terminal de gás natural liquefeito em território nacional, é o único porto português de águas profundas que permite exportar para todo o mundo.

Iskenderun, é também conhecida pelas suas praias, sendo uma zona onde muitas pessoas compram as suas casas. Na sequência dos sismos, foram observados diversos danos nos edifícios residenciais dessa zona, muitos associados a práticas construtivas inapropriadas (queda de paredes de fachada por deficiente fixação, entre outros), não sendo também de excluir a possibilidade de alguns desses danos terem sido intensificados devido à existência de solos de fundação inadequados.

Apesar dos danos observados em Iskenderun serem muito frequentes após um sismo, é possível observar pontos positivos na cidade de Osmaniye. Esta cidade fica a cerca de 20 quilómetros da povoação de Pazarcik, onde se localizou o epicentro do primeiro sismo (com magnitude 7.7), segundo a Proteção Civil Turca (AFAD), e possui um hospital construído com sistema de isolamento de base. Este tipo de sistema consiste em apoiar os pilares e paredes estruturais em aparelhos que separam a estrutura das fundações, reduzindo, assim, a intensidade das acelerações que o solo transfere para a estrutura.

Este sistema protege o edifício, os seus ocupantes e todos os equipamentos médicos do seu interior. A construção de hospitais com este sistema permite, assim, que estas infraestruturas essenciais fiquem totalmente operacionais após a ocorrência de um sismo. As vantagens de construir um hospital com isolamento de base foram confirmadas em Osmaniye. O hospital, acabado de ser construído, pôde ser posto ao serviço da comunidade imediatamente após o evento.

Durante a missão, foi possível observar todo o sistema de isolamento de base do edifício, desde os aparelhos de isolamento sísmico, os sistemas que permitem acomodar os deslocamentos relativos entre a estrutura isolada e outras infraestruturas não isoladas, até aos sistemas especiais para as instalações técnicas acomodarem os deslocamentos. O sistema de isolamento sísmico cumpriu a sua função como previsto; o edifício estava totalmente operacional e em pleno funcionamento. Sem dúvida que se trata de um sistema eficaz para garantir uma qualidade e segurança das construções, algo de extrema importância numa estrutura como um hospital, que se pretende em funcionamento sem interrupções durante e após um sismo. Este hospital foi também um elemento fulcral na assistência humanitária à população por ser a única estrutura capaz de assegurar alimentação a 40 mil pessoas no imediato e, atualmente, serve ainda 30 mil pessoas. Outros hospitais do mesmo tipo serviram até como abrigo temporário às populações.

As estratégias e políticas públicas de prevenção e preparação para a ocorrência de um sismo devem ter como um dos objetivos o aumento da resiliência das infraestruturas que possam vir a ser afetadas.

Esta é uma missão não-governamental composta por membros da academia, da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e de empresas, que se juntou a colegas da Turquia. Os autores deste artigo são:

Mónica Amaral Ferreira e Mário Lopes - Instituto Superior Técnico;

Cristina Oliveira - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal;

Xavier Romão - Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;

Paulo Pimenta - Pretensa Lda.;

Miguel Lourenço - JSJ Structural Engineering.