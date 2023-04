50 feridos de guerra da Ucrânia chegam a Portugal em junho

As obras vão a meio. Dezenas de operários trabalham em velocidade cruzeiro nos três edifícios principais da propriedade de quatro hectares que durante mais de 30 anos albergou o Seminário Apostólico Dominicano, em Aldeia Nova, Ourém. Depois do fim da ditadura funcionou ali uma instituição de acolhimento de crianças, a cargo da Segurança Social, mas o espaço estava devoluto há mais de uma década. Daqui a dois meses será o Centro de Apoio a Feridos de Guerra da Ucrânia, o primeiro a nível mundial, iniciativa da associação Ukrainian Refugees — UAPT, a mesma IPSS que organizou seis voos humanitários e trouxe para Portugal quase 1700 refugiados ucranianos entre março e dezembro de 2022.

A ideia estava a ser burilada desde o dia em que responsáveis do ministério da Saúde da Ucrânia revelaram a elementos da associação as enormes dificuldades existentes nos hospitais de retaguarda, nas grandes cidades, onde chegam os militares feridos depois de uma primeira intervenção das unidades médicas da frente de guerra. A maioria, politraumatizada, é sujeita a amputações e cirurgias ortopédicas para colocação de próteses internas, mas o hospital nem tem espaço para a sua convalescença — estão sempre a chegar novas baixas em combate — nem outro local ou médicos para continuar com os tratamentos necessários.