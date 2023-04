Português denunciou a Dalai Lama casos de abusos em templo budista no Algarve. “Nada foi feito”

O português Rui Mendes, de 42 anos, teve um encontro de vinte minutos em Roterdão (Países Baixos) em setembro de 2018 com o Dalai Lama, juntamente com outras três mulheres. Durante a reunião, o pequeno grupo relatou ao líder espiritual do Tibete alguns episódios de abusos físicos e sexuais de que foram alvo, praticados por professores budistas. O grupo entregou ao Dalai Lama um livro onde eram descritos doze casos de alegadas vítimas de abusos sexuais em retiros budistas espalhados pelo mundo.