Risco de violência: vinda a Portugal de Bolsonaro, Salvini e Lula preocupa polícias

O período entre 22 de abril e 14 maio vai ser sinónimo de dor de cabeça para as polícias e os serviços de informações. Naquelas datas passam por Lisboa o atual Presidente do Brasil, Lula da Silva, o seu antecessor, Jair Bolsonaro, e o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini. Lula viaja para Portugal em visita de Estado, estando presente numa cimeira luso-brasileira entre 22 e 25 de abril, bem como no Parlamento português. Já Bolsonaro e Salvini serão os cabeças de cartaz de um encontro em Lisboa, a 13 e 14 de maio, organizado pelo Chega com outros líderes ultranacionalistas de vários países.

O Expresso sabe que os grupos fechados do Telegram tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita têm estado a ser alvo de monitorização das forças e dos serviços de segurança nas últimas semanas a pretexto destas visitas. O objetivo é perceber até que ponto os ódios acumulados ao longo dos últimos anos contra estas três figuras políticas podem passar da teoria à prática. “Em alguns destes fóruns há ativistas que estão a incentivar ações de protesto mais musculadas, com expressões como ‘vamos à guerra’ ou ‘está na altura de mostrar o que valemos’”, conta fonte ligado à segurança interna.