As comunidades ciganas estão em protesto e querem mais nos processos de integração

Foi durante os trabalhos no Seminário Internacional do Projeto Planos Locais para a Integração das Comunidades Ciganas que os representantes de várias associações quiseram marcar posição. Numa das pausas neste encontro promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM), saíram ao exterior da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e onde decorria o encontro, para lerem “uma carta de manifesto pelo tratamento do Governo português à temática dos portugueses ciganos”. Pedem uma nova estratégia de integração, uma clarificação sobre a que organismo vão ficar associados e ainda a necessidade de avaliar os resultados da anterior Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, assim como definir um novo plano de ação.