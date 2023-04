Acesso ao Ensino Superior: 54.036 vagas, Educação Básica conta com mais uma centena

As universidades e politécnicos públicos oferecerão em 2023/24 mais 719 lugares do que no ano letivo anterior, num total de 54.036. A estes juntam-se 697 para os concursos locais (feitos diretamente em cada escola para ingresso em cursos de música, teatro, cinema e dança). No geral, são disponibilizadas mais 372 vagas (+0,68%) no início do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior, de acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Os números com que o concurso arranca não são, necessariamente, as contas finais. Por três anos consecutivos o Governo permitiu o aumento excecional de vagas para fazer face ao elevado número de candidatos e aos objetivos de qualificação.

Com as vagas a serem anunciadas mais cedo, é antecipado o calendário das colocações do concurso nacional, o que significa que os alunos que entrarem em segunda fase vão perder menos aulas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior descreve que com esta mudança “garante-se o início de atividade letiva praticamente em simultâneo para todos os novos estudantes”.

As candidaturas à 1ª fase do concurso nacional de acesso para quem tem provas portuguesas decorrem entre 27 de julho e 8 de agosto. Os resultados são conhecidos a 27 de agosto. No dia seguinte começam as candidaturas à segunda fase, que terminam a 5 de setembro e cujas colocações são divulgadas a 17 de setembro.

Medicina com mais sete vagas, Educação Básica soma 100

Comparativamente às vagas iniciais de 2022/2023, no próximo concurso há mais 82 vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos.

A generalidade dos cursos de Medicina mantém o mesmo número de lugares, que totalizam 1.541 vagas. Há apenas mais sete do que ano letivo anterior: cinco na Universidade de Coimbra (de 255 para 260) e dois na Universidade do Minho (de 120 para 122). No entanto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior prevê que o número venha a aumentar porque as vagas que não forem ocupadas nos concursos especiais para licenciatura vão reverter para a primeira fase do concurso nacional.

Ainda assim, poderia haver mais vagas, já que o Ministério autorizava um aumento na oferta até 10%, por exemplo, nos ciclos de estudo com mestrado integrado em Medicina ou com “índice de excelência” dos candidatos.