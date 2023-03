Ataque em Lisboa: cerimónias fúnebres das duas vítimas mortais realizam-se na sexta-feira, uma delas no próprio Centro Ismaelita

Ana Brígida

Farzana Sadrudin e Mariana Jadaugy foram as duas mulheres assassinadas à facada por Abdul Bashir na última terça-feira de manhã no Centro Ismaelita, em Lisboa. O atacante está internado no Hospital Curry Cabral e só deverá ser presente a um juiz de instrução daqui a dez dias. Filhos do atacante receberam apoio psicológico no centro

07:26