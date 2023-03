Rui Nabeiro (1931-2023): da "ética irrepreensível" à “responsabilidade social”, a reação do país à morte de um dos “melhores empresários"

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu este domingo. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Augusto Santos Silva já reagiram à morte, destacando Rui Nabeiro como um dos “maiores e melhores empresários portugueses". As cerimónias fúnebres vão decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior (Portalegre), a partir 12:00 de segunda-feira, divulgou a família. A Câmara de Campo Maior (Portalegre) decretou cinco dias de luto municipal. O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que o legado de Rui Nabeiro, que morreu este domingo com 91 anos, "ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país", elogiando o "percurso inspirador" e o exemplo de cidadania, humildade e responsabilidade social.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu à morte do empresário considerando Nabeiro "um precursor". Tal como o primeiro-ministro, Marcelo considera que o empresário deve "ser um exemplo e uma inspiração" para os que podem devolver à sociedade, destacando a sua "preocupação social e participação cívica". Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, aproveitou para enaltecer "um dos maiores e melhores empresários portugueses", descrevendo-o como alguém "muito atento aos direitos dos seus trabalhadores", recordando o "amor a Portugal e à sua terra".



Dentro do Governo, várias foram as figuras que se manifestaram. José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, destacou o “espírito genialmente empreendedor e inovador” de Rui Nabeiro.



O Ministério da Ciência e Ensino Superior lembrou o "homem empreendedor" e de “ética irrepreensível”. "O país fica hoje mais pobre ao perder uma referência do empreendedorismo nacional, que acreditava que a formação, a investigação científica e a inovação deviam ser a base do conhecimento aplicado ao setor empresarial e industrial do país", enaltece o ministério, tutelado por Elvira Fortunato, na mensagem de pesar. O Partido Socialista enalteceu a "inspiração visionária com base na generosidade" deixado pelo empresário, comprometendo-se a honrar "a sua memória de dinamismo e solidariedade". "Portugal acordou hoje com a dor da perda de uma das suas mais acarinhadas referências, destacado e singular impulsionador económico e social", lamentou o PS, numa nota de pesar enviada à agência Lusa. Por sua vez, o presidente do PSD, Luís Montenegro, recordou que "Rui Nabeiro foi um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social". O empresário "mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial".



O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, optou por realçar o prestígio e "princípios e formas de estar na vida" de "uma pessoa muito prestigiada, muito conhecida no país inteiro, até do ponto de internacional e, em particular, nesta região" do Alentejo, disse à agência Lusa o secretário-geral comunista. Já o líder do Chega, André Ventura, destaca a "importância incontornável" do empresário na história e na economia portuguesa, como um "exemplo extraordinário para os portugueses" e a personificação da "alma lusitana". Também Nuno Melo comentou “o desaparecimento do Comendador Rui Nabeiro”, destacando a sua “singular visão empresarial e impressionante capacidade de trabalho.”



O escritor José Luís Peixoto considerou, em declarações à Lusa, Nabeiro como "alguém muito especial a vários níveis", que, além de ter feito "uma carreira extraordinária" no mundo empresarial, sobressaiu do ponto de vista humano "naquilo que diz respeito ao seu desenvolvimento, tendo marcado Campo Maior, o Alentejo e até mesmo o país". A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) salienta que este é um dia triste, destacando o "espírito distintivo" e a "preocupação social permanentemente expressa" no dia a dia do empresário. "Rui Nabeiro era possuidor de uma intuição notável, de um sentido de inovação inesgotável e de estratégia e visão empresarial que, ao longo de décadas, transformaram o Grupo Delta no exemplo não apenas nanacional,as inclusive mundial que é atualmente", lê-se na nota de pesar. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, também reagiu à morte de Rui Nabeiro, descrevendo-o como um exemplo de fazer bem, cuja dimensão humana deve servir de "farol" a todos, não só por ter construído do nada uma empresa de referência como pelos valores, princípios e ética demonstrados. A presidente executiva do grupo Sonae, Cláudia Azevedo, acredita que o legado de Rui Nabeiro irá perdurar durante várias gerações, considerando que o nome do empresário estará sempre ligado à preocupação na criação de valor social. "O seu nome estará para sempre ligado a um dos grandes empresários nacionais e a uma grande preocupação na criação de valor social", disse. Vários clubes de futebol, como o Benfica, o Sporting e o FC Porto, também homenagearam o empresário. Em comunicado, o Benfica fala em "uma referência e uma inspiração para todos", relembrando "o imenso humanismo, portugalidade e sentido social que imperava em cada uma das suas iniciativas".



"O Futebol Clube do Porto envia sentidas condolências aos familiares e amigos de Rui Nabeiro, bem como a toda família Delta, parceira de longa data do nosso clube", lê-se numa mensagem do FC Porto, na rede social Twitter.