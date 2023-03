Rui Nabeiro (1931-2023): “Foi um dos maiores e melhores empresários, atento aos direitos dos trabalhadores”, elogia Santos Silva

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considerou hoje que Rui Nabeiro foi "um dos maiores e melhores empresários portugueses" e "muito atento aos direitos dos seus trabalhadores", recordando o "amor a Portugal e à sua terra".

"Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão", referiu Santos Silva numa publicação na rede social Twitter em reação à morte do empresário Rui Nabeiro.

Para o presidente da Assembleia da República, o fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés "foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores".

"Permanecerá na memória de todos", enfatizou.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".