Comunicações low-cost, observatório de preços, reembolso de passe em caso de greve, etc.: DECO sugere 18 medidas para a crise

A DECO divulga esta quarta-feira, no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, uma lista de 18 medidas para melhorar as condições de vida dos portugueses numa altura em que cada vez mais famílias enfrentam sérias dificuldades para pagar todas as despesas básicas perante a subida contínua dos preços.

Os sinais de crise são já claros e à associação do consumidor têm chegado queixas de muitas cidadãos. A DECO dá o exemplo de famílias “insatisfeitas" com o aumento exponencial dos preços dos alimentos e com a redução do tamanho das embalagens ou de casos em que uma mãe com dois filhos melhores “não consegue pagar a renda após o aumento de 150€ mensais”.

A isso juntam-se outros problemas: "um consumidor que recebeu uma fatura de acerto de contas de €526; uma consumidora aceitou a refidelização de 24 meses do seu pacote de TV e Internet para evitar o aumento de preços, mas, afinal, paga mais €3,50 por mês; um agregado que cresceu e reclama a tarifa da água de um escalão mais barato; ou um passageiro dos transportes públicos coletivos que reivindica o reembolso do passe social pelos dias que não conseguiu usufruir desses serviços”.

Para dar resposta a esses problemas, a DECO propõe as seguintes 18 medidas.