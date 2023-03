Vai ser devolvido mais tempo de serviço aos professores? Questão vai ser “trabalhada”, admite o ministro da Educação

As reuniões entre Ministério da Educação e sindicatos de professores para a revisão do regime de concurso de professores terminaram sem acordo, mas não sem novidades.

A partir de dia 20 de março, poderá ser iniciado um novo período de negociações com as organizações a propósito de outros temas que integram o caderno reivindicativo. Entre eles estão a questão do excesso de trabalho burocrático nas escolas, a situação dos professores do 1º ciclo e o facto de não terem as mesmas condições de redução de horário mediante a idade que os colegas de outros níveis de ensinos têm e ainda, aquele que é um dos pontos-chave da contestação, as consequências do congelamento das carreiras. Mas os “detalhes” não foram revelados e são mais as dúvidas do que as certezas que existem neste momento.