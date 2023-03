“Afasta as pessoas” e “é perversa”: autarcas e especialista contestam a Carta de Perigosidade, Governo garante “adaptação ao território”

Os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios permanecem em vigor até ao final do mês e depois entrará em cena a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, um instrumento para planeamento das medidas de prevenção e combate a incêndios rurais, incluindo condicionamentos à fruição dos espaços rurais.

O documento, elaborado com critérios definidos pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), poderá limitar o uso de 94% do território do país a vários níveis. Os autarcas questionam o tom do mesmo.