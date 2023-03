Episódio na estação de Benfica pode repetir-se: "De segunda a sexta, os comboios à hora de ponta andam sempre lotados"

Eram 19h43 desta quarta-feira quando um comboio, que fazia a ligação entre Lisboa e Sintra, ficou parado entre as estações de Campolide e Benfica, a cerca de 700 metros da estação, depois de um passageiro ter acionado o travão de emergência. Com as carruagens demasiado cheias, e uma mulher a "sentir-se mal" no interior, um utente resolveu apertar o botão de alarme. Foram desbloqueadas as portas e as pessoas começaram a sair para a linha.

"As pessoas acabaram por criar um risco para elas próprias ao saírem dos comboios e irem a pé pela linha”, alerta Jorge Coelho, presidente do Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins. “Foi acionada a PSP porque eram necessários reforços, para que as pessoas saíssem da linha." Os procedimentos a seguir ditavam que fosse alertado o Centro de Controlo Operacional, que deverá então ter mobilizado a polícia. O Comando Metropolitano de Lisboa, chamado ao local, assegurou que fossem abertos caminhos alternativos para que as pessoas pudessem sair da linha. Cerca de 35 operacionais da PSP foram acionados para o local e o incidente obrigou a cortar a circulação nos dois sentidos.