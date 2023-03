Comboio sobrelotado fica parado durante uma hora em Lisboa: passageiros sentiram-se mal e foi acionado o travão de emergência

Um comboio da CP, que seguia lotado devido à greve, ficou hoje parado mais de uma hora a um quilómetro da estação de Benfica, Lisboa, com alguns passageiros a sentirem-se mal, adiantou à Lusa fonte policial. Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, alguns passageiros sentiram-se mal dentro do comboio que fazia a ligação Lisboa-Sintra, tendo alguém acionado o travão de emergência. Outros passageiros optaram por sair das carruagens e caminhar pela linha em direção à estação de Benfica, constatou a agência Lusa em publicações nas redes sociais, onde relatavam que o comboio estava parado há mais de uma hora. A SIC Notícias referiu que um passageiro foi transportado para o Hospital de Santa Maria. Nos vídeos divulgados nas redes sociais, vêm-se carruagens lotadas de passageiros e várias pessoas a caminharem pela linha de caminho-de-ferro.

No Twitter, uma passageira conta que “o comboio esteve parado 40 minutos até que chegasse a ambulância" para prestar assistência a quem se sentiu mal "pela quantidade de pessoas numa só carruagem". “Continua CP”, ironizou.

Outra pessoa que seguia a bordo relata que os passageiros estiveram “uma hora fechados dentro de um comboio completamente a abarrotar, a meio da linha, no meio do nada, sem fazerem absolutamente nada”. E acrescenta: “Tiveram de chamar a polícia para nos encontrarem e abrir as portas para as pessoas começarem a sair”.

Um outro testemunho dá conta de que havia um cheiro a queimado no interior do comboio que seguia “cheio-cheio-cheio”.