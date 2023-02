Suspeito de homicídio detido no aeroporto tinha mala com pedaços de carne que vão ser analisados pela PJ

Um homem de naturalidade brasileira suspeito de um homicídio nos Países Baixos foi detido esta segunda-feira no aeroporto de Lisboa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) com uma mala que continha “uma embalagem de plástico contendo diversos pedaços de carne”, de acordo com aquela polícia.

O Expresso sabe que o homem referiu aos inspetores que o detiveram que tinha sido “vítima de um ritual de canibalismo”, o que causou estranheza sobretudo pelo facto de terem sido encontrados aqueles pedaços de carne juntamente com uma ligadura e roupa com vestígios de sangue. Esta carne vai ser agora analisada pelo laboratório da Polícia Científica da PJ. Mas fonte desta polícia diz ao Expresso que ainda falta autorização judicial para se avançar com a perícia.