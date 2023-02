Magistrados da Operação Admiral sob proteção policial especial

MÁRIO CRUZ

Autoridades estão em alerta porque alguns arguidos terão partilhado uma lista com nomes dos juízes e procuradores do caso que investiga uma rede à escala europeia de fraude ao IVA. Há no total 600 suspeitos e 9 mil empresas envolvidas no esquema tentacular e milionário que se estendeu a 36 países e que começou por ser detetado em Portugal

