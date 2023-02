Há um esquema sofisticado de propaganda na Índia que tem nomes de dois portugueses à cabeça - e um deles já foi eurodeputado

Uma gigantesca operação de desinformação a favor do Governo de Narendra Modi, na Índia, foi montada no coração da Europa para atacar alvos preferenciais de Nova Deli, incluindo o Paquistão e a China, e defender o nacionalismo hindu recorrendo a notícias falsas e falsos media, jornalistas e especialistas inventados e think tanks subsidiados por estruturas opacas.

Por detrás desta campanha mediática está um grupo económico indiano, o Srivastava Group, e a maior agência noticiosa da Índia, a Asian News International, ou ANI, que tem funcionado como um distribui­dor massivo de notícias falsas, sendo depois repescadas por muitos outros sites de informação. Um dos exemplos mais notórios é o caso de Philippe Lejeune, um jornalista de investigação que não existe mas que publicou 58 artigos em dois media falsos, o “EU Today” e o “EU Political Report”, e chegou a ser citado pela ANI em 2021.

