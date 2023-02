Caso Femacosa: FPF recusa-se a cumprir decisão de juristas da CADA e continua a esconder contratos de Fernando Santos e da direção

Nem os contratos nem as atas das reuniões onde as decisões foram tomadas. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recusa-se a dar informações sobre os contratos de trabalho celebrados ao longo dos anos com Fernando Santos e com os membros das direções de Fernando Gomes. Esta posição choca com a assumida pelos juristas da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), para quem a FPF está obrigada a especiais deveres de transparência e de publicidade.

No início de fevereiro, a CADA deu razão ao Expresso quando o jornal se queixou de ter sido impedido de aceder a informação relacionada com a contratação de Fernando Santos e com a gestão financeira da FPF no mandato de Fernando Gomes.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.