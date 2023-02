Condenações por corrupção em Portugal caem para menos de metade do pré-covid. Situação da Justiça é apontada como uma das causas

Nos tribunais portugueses de primeira instância, as condenações por corrupção e crimes conexos atingiram em 2021 o número mais baixo dos 16 anos anteriores, totalizando 102 condenações por crimes económico-financeiros, menos de metade das 239 registadas em 2019, antes da pandemia - segundo avança o jornal Público , numa compilação com base em dados da Direcção-Geral de Política de Justiça, responsável pelas estatísticas do Ministério da Justiça.