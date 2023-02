Abusos sexuais na Igreja: "Já não vale a pena dizer que não aconteceu. Aconteceu de forma intensa e dramática"

O coordenador da comissão responsável pelo estudo de abusos sexuais de menores na Igreja, Pedro Strecht, esteve na SIC Notícias para explicar o que vai acontecer após divulgadas as conclusões do relatório. Para além disso, adianta que há mais de 100 padres acusados de abusos sexuais no ativo.

Questionado se tem confiança no trabalho que vai ser feito a partir de agora, o coordenador da comissão independente responde afirmativamente, justificando que a equipa não teria este trabalho se não tivessem confiança.

Pedro Strecht, entende que, com este estudo, a Igreja "acaba por ter um mapa muito mais concreto do que realmente poderá ter acontecido".

"Já não vale a pena dizer que não aconteceu. Aconteceu, como percebemos e aconteceu de uma forma intensa e dramática".

Pedro Strecht explica que há locais e décadas em que o fenómeno pode ser considerado, do ponto de vista sociológico, "endémico", nomeadamente em zonas que existiram, por exemplo, seminários.

O coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica adianta a equipa foi surpreendida pelos números e relatos.

Questionado se estaria disposto a coordenar o novo grupo para continuar o acompanhamento do tema, Pedro Strecht, respondeu que não, por ser uma tarefa “emocionalmente muito desgastante”, mesmo para o pedopsiquiatra.