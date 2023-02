Câmara de Lisboa nunca fez vistoria ao prédio que ardeu na Mouraria

Entre a porta do 55 e do 53 existe uma placa de acrílico com as letras “AL”: é alojamento local. A entrada faz-se pelo 53, mas ocupa os dois números (todo o 53 e o rés do chão esquerdo do 55) e está registado na plataforma do Turismo de Portugal em nome individual há mais de quatro anos. Tem dois quartos com quatro camas para receber seis pessoas.

Além deste, no 55 funcionam legalmente mais dois alojamentos locais. Abriram entre junho de 2017 e outubro de 2018, não tendo cessado atividade até hoje. Todos estão registados legalmente, no entanto, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) nunca fez qualquer vistoria aos espaços. “A CML apenas começou a efetuar as vistorias após a tomada de posse do atual Executivo”, diz ao Expresso a autarquia. Ainda questionados sobre a data da última inspeção a estes três estabelecimentos, a Câmara acrescenta que “só neste mandato começaram a ser feitas vistorias para os novos pedidos de alojamento local”.