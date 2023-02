Netflix acaba com partilha de contas em Portugal para pessoas que vivem em casas diferentes

A partir desta quarta-feira, 8 de fevereiro, as pessoas em Portugal que partilhavam contas na Netflix, vivendo em casas diferentes, deixam de o poder fazer, segundo anuncia a própria empresa de streaming no seu site.

A Netflix já tinha avisado anteriormente que iria avançar, até ao final do primeiro semestre, com reformulações no serviço de streaming que iriam afetar a partilha de contas entre pessoas vivendo entre casas diferentes, algo que assume sempre ter facilitado e que “tem sido muito popular”, mas que também “criou confusão” sobre as respetivas condições de utilização.

Além de Portugal, as novas medidas da Netflix também passam a vigorar, a partir desta quarta-feira, em Espanha, no Canadá e na Nova Zelândia.

Segundo alega a Netflix, o facto de as contas estarem até à data a serem partilhadas em mais de 100 milhões de casas impacta na sua capacidade "de investir em novos programas de televisão, séries e filmes de grande qualidade" e deixa claro que as contas se destinam a ser utilizadas num único domicílio.

Assim, a partir de agora as pessoas com contas na Netflix terão de "configurar a localização principal para garantir que todas as pessoas que vivem na mesma residência podem usar a sua conta".

Para quem quer partilhar a conta, a Netflix criou a opção de “membro adicional”, no pacote standard ou premium, que permite adicionar contas secundárias fora da residência, a um custo de 3,99 euros por mês por pessoa. Esta opção está limitada a duas pessoas que vivam fora da residência principal. "Podem adicionar contas secundárias, para até duas pessoas fora da sua residência, cada uma com o seu próprio perfil, recomendações personalizadas, dados de início de sessão e palavra-passe", segundo explicita a empresa.

Em situações de viagem, “os membros podem continuar a ver a Netflix nos seus dispositivos pessoais ou iniciar sessão num novo televisor, por exemplo, num quarto de hotel ou numa casa de férias”, explicita a companhia de streaming.

“Valorizamos os nossos membros, e reconhecemos que existem muitas opções de entretenimento”, enfatiza o comunicado da empresa, insistindo que “uma conta Netflix destina-se a ser usada numa residência e os membros têm à sua escolha vários planos”, e que “como é habitual, estas novas funcionalidades serão aperfeiçoadas com base no feedback dos nossos membros, para podermos melhorar a Netflix nos próximos anos”.