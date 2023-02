Um sismo igual ao da Turquia pode acontecer em Portugal? E as nossas casas estão preparadas?

A tragédia desta segunda-feira, que matou, para já, mais de 7200 pessoas na Turquia e na Síria, teve origem na falha do leste da Anatólia, uma falha geológica situada à superfície da terra e conhecida por provocar sismos fortes e irregulares ao longo de todo o seu comprimento. Há muito tempo que os geólogos esperavam um grande terramoto naquela zona — até maior do que aquele que acabou por acontecer. Pode dizer-se o mesmo do território nacional?

