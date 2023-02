Mouraria: rés do chão que ardeu só tinha o registo de um cidadão estrangeiro; viviam lá 21 pessoas pelo menos

No total das oito frações dos quatro pisos do número 55 da Rua do Terreirinho, no coração do bairro da Mouraria em Lisboa, há 22 moradores registados oficialmente. E o apartamento do rés do chão onde deflagrou o incêndio deste sábado à noite, que matou dois imigrantes, apenas há um cidadão, chinês, com residência confirmada.

