Os juízes têm uma “proposta disruptiva” no papel: a inteligência artificial tem de chegar aos tribunais

Durante mais de um ano, a Associação Sindical dos Juízes organizou um think tank para apresentar ao Governo e ao Presidente da República um plano de reforma profunda da Justiça. “Nunca se fez nada assim”, garante Manuel Soares, presidente desta organização sindical. Os magistrados e os especialistas convidados elaboraram 209 propostas em várias áreas da Justiça e há uma que talvez se destaque porque poderá provocar, de facto, uma revolução nos tribunais portugueses: os membros de um dos grupos de trabalho propõem que a inteligência artificial (IA)seja usada como “assistente” dos juízes e que até possa tomar decisões em processos “simples” que possam ser revistos por “juízes físicos”.

“Eu sei que é uma proposta disruptiva porque qualquer juiz olha para as nossas propostas e diz que não tem nada que se assemelhe a inteligência artificial no tribunal onde trabalha. Mas é uma inevitabilidade e temos de estar prontos para ela”, argumenta Nuno Coelho, juiz conselheiro do Tribunal de Contas e coordenador do think tank.