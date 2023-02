Manuel Pinho acusa Carlos Alexandre de autorizar buscas ilegais: MP teve acesso aos e-mails trocados com os advogados e isto “é grave”

Ricardo Sá Fernandes fez uma participação contra Carlos Alexandre ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) e à Ordem dos Advogados. Em causa está o facto de o juiz de instrução do Caso EDP ter autorizado o Ministério Público a ter acesso a e-mails trocados entre o advogado e Manuel Pinho, o principal acusado no processo EDP. “São várias dezenas de comunicações — 191 e-mails —, quase todas sobre matéria relacionada, direta ou indiretamente, com a defesa daquilo que se discute nestes autos, algumas de natureza puramente privada, até sobre aspetos relativos à saúde”, diz a participação a que o Expresso teve acesso.

“Toda a correspondência trocada entre os advogados e os seus clientes é confidencial”, explica Fernanda de Almeida Pinheiro, a bastonária da Ordem que considera o caso “grave” e vai, por isso, levá-lo “ao conselho geral”.