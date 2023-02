Rui Moreira: “Consumidores de droga são escravos de traficantes. Não quero criminalizar consumo, deve ser permitido, mas no espaço privado”

Considera que o consumo e tráfico de droga no grande Porto estão a aumentar?

Não me compete a mim avaliar os números e eu não os conheço em detalhe. Nós não sabemos se está a aumentar ou se não está. O que sabemos é a realidade percecionada por quem vive naquela zona e utiliza aquele espaço, seja público ou privado, que vai aos supermercados, que por ali gira. A perceção que existe é que, depois da pandemia, o problema se agravou. E porque vamos lendo os jornais, sabemos que depois da pandemia houve um aumento de overdoses, o que, de alguma maneira, converge com a ideia que eu tenho enquanto responsável político.

