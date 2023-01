Atriz e ativista trans Keyla Brasil já foi encontrada em “segurança”

A atriz ativista trans Keyla Brasil foi encontrada. A notícia foi avançada pela Casa T Lisboa (que dá acolhimento a pessoas trans imigrantes) na rede social Instagram:

“Keyla Brasil foi encontrada hoje e já está em segurança. Ela se manterá em recolhimento para que possa se recuperar de tudo o que está passando. Visando sua segurança, não compartilharemos mais informações sobre o caso até que ela mesma possa falar por si.”



Keyla Brasil estava desaparecida há mais de 48 horas, desde a tarde de sexta feira, depois de ter recebido repetidas ameaças de morte.

A performer e atriz travesti e ativista brasileira ganhou visibilidade pública depois de ter interrompido a peça de teatro “Tudo Sobre a Minha Mãe”, que estava em cena no Teatro São Luiz, invadindo o palco e gritando “transfake”, em protesto contra o facto de a personagem trans “Lola” ser representada por um ator cisgénero (não transsexual), André Patrício.

Depois de ter interrompido a peça no São Luiz tinha-se refugiado na zona centro do país por estar a receber ameaças de morte. A última vez que as pessoas mais próximas tinham sabido de Keyla fora às 16h de sexta feira quando ela saíra de Tábua, arredores de Coimbra, alegadamente para apanhar um autocarro para Lisboa. Desde então ela esteve incomunicável, sem ninguém saber do seu paradeiro. O alerta já tinha sido dado às autoridades.