Tutti Frutti: MP apreende três processos na pista de Medina e ex-deputado do PSD. Em causa, a construção do Rugby Park de Belém

No início do mês, uma equipa liderada pela procuradora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Andrea Marques, realizou buscas ao departamento de atividade física e desporto da Câmara de Lisboa com uma única missão: apreender documentos relacionados com um contrato-programa entre o então presidente da autarquia, Fernando Medina, para a construção do Rugby Park, e a Associação XV — Amigos do Rugby do Belém, ligada ao Belenenses.

Esta procuradora e dois inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária recolheram da plataforma digital da autarquia documentos sobre a relação da Câmara com a Federação Portuguesa de Rugby e o processo de atribuição de apoio à Associação XV. Foram apreendidos mais concretamente três processos da Câmara de Lisboa, uma centena de folhas soltas, dois dossiês, duas capas, um DVD e centenas de e-mails.