Procurador reteve uma empregada durante horas, disse que Ivo Rosa tinha “traumas“ por ser “homossexual” e vai levar um processo disciplinar

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) decidiu validar — para já — as acusações de Manuel Pinho contra o procurador Carlos Casimiro e vai mesmo avançar com um processo disciplinar dirigido ao magistrado que tem em mãos o caso EDP, entre outros. Pinho foi acusado de corrupção, branqueamento e fraude fiscal por Casimiro neste mesmo processo e tinha feito uma exposição à Procuradora-geral da República em que acusava o procurador de ter dito que o juiz Ivo Rosa tinha um “trauma psicológico” por ser “homossexual”. Lucília Gago decidiu instaurar imediatamente uma averiguação preliminar, que foi agora transformada em processo disciplinar. O que significa que a acusação de Pinho não foi considerada infundada pelos membros da secção disciplinar do CSMP. A votação decorreu a 18 de janeiro e teve um voto contra; Lucília Gago votou a favor.

Apesar de Carlos Casimiro ter negado veementemente as suspeições levantadas por Pinho não só em declarações ao “Correio da Manhã”, mas também quando foi ouvido pela inspetora encarregada de averiguar a sua veracidade, os membros da secção decidiram avançar com um processo disciplinar, que pode terminar em arquivamento, repreensão ou uma suspensão. A inspetora judicial, também procuradora, já tinha proposto que a averiguação fosse transformada em processo disciplinar e não fosse imediatamente arquivada.