Operação Vórtex: MP suspeita que deputado do PSD pressionou pelo menos três pessoas da Proteção Civil para aprovarem a construção de um lar

O Ministério Público e a Polícia Judiciária suspeitam que Joaquim Pinto Moreira, atual deputado do PSD, pressionou pelo menos três funcionários da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para que estes dessem um parecer favorável à construção de um lar em Espinho. Os telefonemas do ex-presidente da Câmara de Espinho terão acontecido entre janeiro e maio do ano passado.

