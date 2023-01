DIAP de Lisboa investiga alegadas irregularidades em contratos na Ordem dos Médicos

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa abriu um inquérito a alegados contratos irregulares celebrados entre Carlos Cortes, dirigente da região Centro da Ordem dos Médicos e candidato a Bastonário, e João Tocha, diretor da empresa First Five Consulting. A informação foi revelada ao Expresso pelo gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República: “A denúncia recebida deu origem a um inquérito, o qual se encontra em investigação no DIAP de Lisboa.”

