Operação Vórtex: quem são os Pessegueiros, o clã de talhantes de Espinho que tem gosto em “untar mãos”

Entre os operadores imobiliários, Pessegueiro era um nome “completamente desconhecido” até há poucos dias. O envolvimento da família na Operação Vórtex despertou a curiosidade do sector, mas a informação partilhada com o Expresso, sempre no anonimato, revela apenas que “os Pessegueiros serão conhecidos apenas localmente, em Espinho, pelos talhos e pela presença que começaram a ter mais tarde nos negócios imobiliários”. A verdade, comentam, é que “é fácil perceber que a desconfiança andava no ar” e “o escândalo não terá surpreendido alguns construtores da zona nem a população local”.

Francisco Pessegueiro, o patriarca da família, lançou-se no negócio da carne em 1974. Hoje o clã tem uma dúzia de talhos com o seu nome em várias localidades do Norte, incluindo Ovar, Porto e Matosinhos. Em Espinho, cidade no epicentro da Operação Vórtex, a marca está presente mesmo ao lado da Câmara Municipal, com o slogan “Mais por menos” na fachada. Quem o conhece diz ser um self-made man, “dedicado ao trabalho e discreto”. É “um homem de negócios à moda antiga, daqueles a quem só temos de pedir um aperto de mão para fechar um acordo”, garante um empresário.