“O dinheiro é tanto que tinham dificuldade em mexê-lo de um lado para o outro”: a rede de “Xuxas” tem €6 milhões escondidos em malas algures

As autoridades portuguesas suspeitam que o grupo de Rúben “Xuxas” Oliveira escondeu várias malas contendo pelo menos €6 milhões em notas em diferentes pontos do país. Há transcrições de conversas entre membros desta rede de tráfico de cocaína no Encrochat (aplicação de comunicações encriptadas usada por associações criminosas e cujo servidor foi invadido pela polícia francesa em 2020) referindo-se à existência destas malas com dinheiro. A Judiciária e o Ministério Público acreditam que se encontrem algures em Portugal, mas desconhecem o seu paradeiro exato. E nos interrogatórios judiciais aos arguidos desta rede nada foi apurado.

O Expresso sabe que existem muitas imagens trocadas pelo grupo no Encrochat onde se exibem a manusear grandes quantidades de maços de notas e também de droga, sobretudo para servir de prova aos aliados e cúmplices de que estavam na posse daquele dinheiro.