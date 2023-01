“Isto é uma democracia, as elites não deviam dirigir nada: o cargo público não muda quem sou, vou andar de transportes e trazer marmita”

Fernanda Almeida Pinheiro surge nas escadarias atapetadas do velho edifício da Ordem dos Advogados sem o lenço colorido que se tornou a sua imagem de marca durante a campanha que a levaria à vitória nas eleições para bastonária. “Esqueci-me”, diz sem se rir. É que “lamentavelmente” o elegante adereço foi usado como uma arma pelos críticos e adversários. “É inconcebível que se chame a atenção da indumentária de uma mulher candidata a um cargo de direção quando ninguém falou da gravata ou do fato que os meus adversários usaram”. Mesmo que seja para dizer que os lenços são bonitos? “São comentários sexistas porque só acontece com as mulheres. O que é que isso interessa? Alguém pergunta a um homem onde é que se veste ou onde arranja o cabelo? É machismo puro. Nós vivemos numa sociedade patriarcal e o tema do lenço foi trazido à colação por machismo.”

